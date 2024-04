Brand in der Leonberger Mühle – Erstmeldung

Am Montag, den 01.04.2024, gegen 17.38 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude der ehemaligen „Löhnberger Mühle“ in der Didierstraße 33 in Lahnstein gemeldet.

Durch die Leitstelle Montabaur war bereits die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein verständigt worden, die zeitnah am Objekt eintraf.

Die Rauchentwicklung entstand augenscheinlich im 3. Stock des unbewohnten Gebäudes.



Derzeit wird von einem Brand in einem Silo-Bereich ausgegangen.

Aktuell dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an.



Die Polizei Lahnstein bittet von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



