Lahnstein

Brand in Dachgeschosswohnung – Feuerwehreinsatz in der Westallee

Am 17.01.2024 gegen 12:50 Uhr kam es während Handwerkerarbeiten in einer Dachgeschosswohnungen in der Westallee aus bis dato noch ungeklärten Gründen zu einem Brand an der dort neu installierten Gastherme.