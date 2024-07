Brand „Haus 4 Türme“ in Bad Ems – Update. Ermittlungen dauern an

Anzeige

Sowohl durch Ermittler der Kriminalpolizei Montabaur als auch durch Gutachter wurde das Anwesen bereits mehrfach aufgesucht, um die Brandursache sowie die Schadenshöhe zu ermitteln. Die jeweiligen Ergebnisse stehen noch aus.



Konkrete Hinweise auf eine Straftat liegen zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht vor.



Nach wie vor bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur unter 02602-9226-0 in Verbindung zu setzen.



