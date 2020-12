Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 19:50 Uhr

Koblenz

Brand eines Pferdestalles

Entgegen der ersten Meldungen geriet heute gg. 16:50 Uhr kein Pferdestall der Reitanlage in Koblenz-Metternich in Brand, sondern lediglich ein landwirtschaftlicher Unterstand in der Nähe der Reitanlage am Trifter Weg.