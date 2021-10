Brand einer Scheune und mehrerer Häuser in Burgen

Im Verlauf der vergangenen Nacht kam es kurz nach 02:00 h in Burgen/Mosel zum Brand einer Scheune in Burgen.





Die Flammen griffen auf 3 umliegende Wohngebäude über, die z.T. stark in Mitleidenschaft gezogen wurden und derzeit vermutlich nicht bewohnbar sind. Die Scheune ist offenbar komplett abgebrannt.



Eine Person wurde durch eine Rauchgasintoxikation verletzt, glücklicherweise wird keiner der Hausbewohner vermisst. Der aktuelle Gebäudeschaden kann derzeit nicht beziffert.



Die Löscharbeiten werden noch bis ca. 12:00 h andauern und so lange wird auch die Bundessstraße 49 gesperrt bleiben müssen.



Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen. Allerdings werden die Brandermittler die Brandstelle erst nach Abschluss der Löschabreiten und auch erst dann betreten können, wenn dies gefahrlos möglich ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell