In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 04:00 h, wurde ein Brand einer Garage in Halsenbach gemeldet.

Die Garage grenzt unmittelbar an ein Einfamilienhaus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und es wurde niemand verletzt. Zwei Wohnhäuser wurde durch das Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht näher beziffern. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PI Boppard

Telefon: 06742 / 809-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell