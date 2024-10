BOB – Kids standen am Weltspartag im Rampenlicht

Am Freitagmittag, den 25. Oktober, stand anlässlich des Weltspartages in der Hauptfiliale der Sparkasse Trier großes Kinderprogramm auf dem Plan.

Neben einem Bobbycar-Parcours und einer Zaubershow standen für die Kinder weitere verschiedene Erlebnisstände unterschiedlicher Netzwerkpartner der Sparkasse Trier zur Verfügung.



Auch die Polizei Trier konnte die Kleinen an diesem Tag mit dem Präventionsprogramm „BOB“ begeistern. Neben einem positiven Kontakt und Austausch mit der Polizei durften die begeisterten Kinder auch die Polizeiuniform anziehen.



„BOB“ ist ein langjähriges Präventionsprogramm mit vielfältigen Themen zur Teilnahme am Straßenverkehr. Im Mittelpunkt stand am vergangenen Freitag die Verkehrssicherheit der Kinder.



Für mehr Infos und Aktuelles rund um das Thema BOB, hier klicken:

www.bob-trier.de



