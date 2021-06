BMW an der Berufsbildenden Schule in Koblenz aufgebrochen

Am Sonntag, 20.06.21, 10.35 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz gegenüber der Schule im Heiligenweg Ecke Beatusstraße, gemeldet.





An einem dort abgestellten schwarzen BMW wurden die Scheiben der Fahrer- und Beifahrerseite eingeschlagen. Weiterhin wurden u.a. die Airbags, Klimaanlage, Lenkrad sowie das Kombiinstrument ausgebaut und gestohlen.



Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



