Blockadeaktionen auf der B327/K100 Hausbay und Kreuzungsbereich L215/L214 Pfalzfeld

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa



Die Einmündung B327/K100 in Höhe Hausbay und die Kreuzung L214/L215 bei Pfalzfeld wurden durch mehrere Fahrzeuge, unter anderem Traktoren, in alle Richtungen blockiert.



Im Rahmen der ersten Blockadeaktion auf der B327, welche gegen 05:30 Uhr gemeldet wurde, konnten drei Traktoren und vier PKW festgestellt werden.

Die Versammlung wurde um 06:30 Uhr aufgelöst.



Einige der Versammlungsteilnehmer schlossen sich in Folge einer weiteren Versammlung in Pfalzfeld, Kreuzung L215 / L214, an.



Hier konnten sechs Traktoren, ein Kranwagen und mehrere PKW festgestellt werden, welche die Kreuzung komplett blockierten.

An der Kreuzung kam es in alle Richtungen zu Rückstau.

Um 07:30 Uhr wurde die Versammlung aufgelöst.



Die Versammlungsteilnehmer verließen die Versammlungsörtlichkeit nach erstmaliger Aufforderung durch die eingesetzten Beamten.



Zwecks Durchführung der Strafverfahren (Verstoß Versammlungsgesetz und Nötigung im Straßenverkehr) wurden die Personalien aller Blockadeteilnehmer sowie der geschädigten Verkehrsteilnehmer aufgenommen.



