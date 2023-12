Koblenz

Blitzer außer Betrieb gesetzt

Da in Niederlahnstein zurzeit Baumaßnahmen an einem Kreisverkehrsplatz stattfinden, wurde das Einfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge in die Emser Straße in KO-Horchheim seit gestern bis 18.00 Uhr verlängert. Dies gefiel nicht jedem, denn ein unbekannter Täter machte am heutigen Morgen den Blitzer mit Klebeband unbrauchbar.