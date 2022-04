Blaulicht-Kaffee – Bitte folgen Sie der @PolizeiTrier auf Twitter #BlaulichtKaffee

Mit einem neuen Format auf der Social Media Plattform Twitter geht das Polizeipräsidium Trier am Mittwoch, 20. April, an den Start. Die@PolizeiTrier stellt in einem Video zwei Kollegen vor, die bei der Schutz- und Kriminalpolizei arbeiten.





Rainer Junk (39) ist Bezirksbeamter bei der Polizeiinspektion Trier und zuständig für Trier-Ost, Gartenfeld, Kürenz, Kohlenstraße, Pluwiger Straße, Weidengraben. Er arbeitet, in Abhängigkeit von den jeweils polizeilichen Erfordernissen, flexibel im Tagdienst. Matthias Stolz (34) ist Kriminalbeamter im Kriminaldauerdienst bei der Kriminalinspektion Trier. Hier ist er im Wechselschichtdienst eingesetzt. Die beiden werden ab Mittwoch, 27. April, jeweils mittwochs um 14 Uhr in einem Video Fragen rund um die Polizei beantworten.



Die Fragen können Twitteruser der@PolizeiTrier als Direct Message (direkte Nachricht) zukommen lassen. „Wir sind schon sehr gespannt, was auf uns zukommt“, sagt Polizeikommissar Junk. Auch Kriminalkommissar Matthias Stolz meint: „Ich habe schon selbst viele Fragen im Kopf, aber ich lasse mich überraschen.“ Die Fragen werden die beiden Protagonisten – soweit es geht – selbst beantworten. Sollte Expertenwissen aus einem speziellen Aufgaben- oder Sachgebiet gefragt sein, kann auch ein Experte die Frage übernehmen.



„Mit dem neuen Format möchten wir interessierten Bürger*innen die Aufgaben und Tätigkeiten Ihrer Polizei noch transparenter machen, persönliche Fragen beantworten und uns auch als lukrativen Arbeitgeber in der Region Trier präsentieren“, sagt Polizeipräsident Friedel Durben. Neben der transparenten Darstellung der Aufgaben im Polizeipräsidium Trier ist auch die Nachwuchswerbung Ziel dieses Formats. Am Polizeiberuf interessierte junge Menschen erfahren hier von gestandenen Polizisten, wie deren tägliche Praxis aussieht. „Wir sind interessant für junge Menschen. Denn das Polizeipräsidium Trier ist jung und dynamisch. Das Durchschnittsalter der Schutz- und Kriminalbeamt*innen im Wechselschichtdienst liegt bei 35 Jahren“, betont Polizeipräsident Friedel Durben.



Bis 30. April besteht noch die Möglichkeit, sich für den Einstellungstermin im Oktober zu bewerben. Informationen zur Karriere gibt es im Internet unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/ oder jederzeit bei unserem Einstellungsberater Manuel Müller unter Telefon 0651/97791234.



Wer das neue Format nicht verpassen möchte oder sogar selbst eine Frage hat, sollte so schnell wie möglich der@PolizeiTrier auf Twitter folgen.



