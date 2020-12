Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 10:10 Uhr

Koblenz-Güls

Betrunkener Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Der 18jährige Fahrer eines PKW VW Golf befuhr am Samstagmorgen, dem 29.08.2020 um 04.50 Uhr die Eisheiligenstraße in Koblenz-Güls und kollidierte mit einem am rechten Straßenrand geparkten PKW Ford Fiesta, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Pkw Ford Mondeo geschoben wurde.