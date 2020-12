Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 14:20 Uhr

Anwohner aus Wallersheim meldeten gleichzeitig, dass eine Person in den Rhein gestiegen, aber nicht mehr zurückgekommen wäre. Durch eine Bootsbesatzung des Streifenbootes konnte ein schwimmender Mann an der Stelle festgestellt werden. Als er angesprochen wurde beleidigte der Mann die Beamten und zeigte diesen den ausgestreckten Mittelfinger. Danach schwamm er zur Insel Niederwerth und verließ dort das Wasser. Im Anschluss floh er zunächst durch Gebüsche und Felder, bis er schließlich durch Beamte der PI Bendorf aufgegriffen werden konnte. Ein bei dem 27 jährigen Mann durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Als Grund für sein Verhalten gab er an, dass ihm zu warm gewesen wäre und dass er gerne Schwimmen würde.



Es wurden entsprechende Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und Beleidigung, sowie weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.



Trotz allem hatte der Mann großes Glück, da ein Schwimmen im Rhein, insbesondere im alkoholisierten Zustand, in vielen Fällen tödlich endet. Auch aus diesem Grund ist das Schwimmen in Bundeswasserstraßen mit wenigen Ausnahmen verboten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell