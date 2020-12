Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am 17.07. 2020, gegen 21.00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf der Balduinbrücke die unsichere Fahrweise eines Fahrradfahrers auf.

Koblenz (ots). Am 17.07.2020, gegen 21.00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf der Balduinbrücke die unsichere Fahrweise eines Fahrradfahrers auf. Dieser fuhr mit einem Fahrrad und einem Hundeanhänger zuerst noch auf dem Radweg, schwenkte dann aber plötzlich auf die Straße und fiel fast um. Aus diesem Grund wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, denn auch mit einem Alkoholpegel von 1,6 Promille gilt jeder Fahrradfahrer als absolut fahruntüchtig. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt. Die Hunde und das Fahrrad wurden an Freunde des Beschuldigten übergeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

- Führungszentrale -

Marita Simon, EPHK'in



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell