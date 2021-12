Betrunkener fährt zum Einkauf

Am Samstagvormittag wurde der Polizeiinspektion Boppard ein Betrunkener gemeldet, der eine Tankstelle in Emmelshausen aufsuchte, um weitere Alkoholika zu erwerben.

Der Mann war bereits Stunden zuvor dort aufgelaufen und hatte sich eingedeckt. Den Weg dorthin hatte er jedoch mit seinem PKW zurückgelegt, was letztlich durch die Einsatzkräfte geahndet werden musste. Man traf den Fahrer letztlich an seiner Wohnanschrift an, jenseits von 1,0%o. Der 76-jährige Hunsrücker räumte Konsum und Fahrt reumütig ein. Er darf mit entsprechendem Strafverfahren und längerer Abwesenheit der Fahrerlaubnis rechnen.



