Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet / Haftbefehle vollstreckt

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

Dienstgebiet der Autobahnpolizei Montabaur (ots) – Am Donnerstag, den 26.09.2024, kam es gegen 23.00 Uhr, auf der BAB 48, kurz vor der AS Bendorf, in Fahrtrichtung ADD, zu einem Verkehrsunfall.