Betrugsversuche über Telefon – Falsche Polizeibeamte

In einigen Fällen wurde von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet und nach Bargeld oder Wertgegenständen in der Wohnung gefragt. In weiteren Fällen wurde von einem angeblichen Unfall eines Kindes berichtet, das nur gegen Zahlung einer hohen Summe aus dem Gefängnis entlassen wird.

Daher nochmals der Hinweis der Polizei: Gehen Sie nicht auf derartige Betrugsversuche ein, übergeben Sie keinesfalls Bargeld!



