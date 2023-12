++ Betrugsmasche ++ Falscher DRK- Mitarbeiter

Am Samstag, den 4. November, wurde gegen 14 Uhr in der Saarburger Straße in Irsch einem Betrüger Bargeld im dreistelligen Bereich übergeben.

Symbolbild Foto: dpa



Eine bislang noch unbekannte männliche Person begab sich zur Wohnanschrift des Geschädigten und gab vor, ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz (DRK) zu sein.

Im Zuge dessen forderte er eine dreistellige Summe von dem Geschädigten, Grund dafür sei eine angeblich nicht beglichene Rechnung des tatsächlich vorhandenen Hausnotrufs des DRK.

Der unbekannte Täter besaß zudem Kenntnis über den Namen der Tochter des Geschädigten und spielte während der Tatausführung ein Telefonat mit dieser vor, was zur Glaubhaftigkeit seitens des Geschädigten führte.

Im Anschluss erfolgte die Übergabe des geforderten Geldbetrages.



Der unbekannte Täter wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:



- Alter: ca. 60 Jahre - Größe: ca. 1,80 m - Faltiges Gesicht -

Kein Bart - Schwarze Haare - Grauer Pullover ohne Kapuze



Zur Fluchtrichtung oder eines eventuellen PKW des Täters konnten durch den Geschädigten keine Angaben gemacht werden.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Trier unter der Rufnummer 0651-9779-2290 in Verbindung zu setzen.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur Vorsicht und gibt folgende Hinweise:



– Lassen Sie sich nicht auf Geldforderungen an der Haustür ein

– Fordern Sie eine Legitimation/Ausweis des angeblich Beauftragten

– Überprüfen Sie die Echtheit der Angaben durch einen eigenen

Anruf bei dem Auftraggeber

– Seriöse Anbieter kündigen ihr Erscheinen im Vorfeld an

– Im Zweifel, Türe schließen und eine Vertrauensperson oder die

Polizei informieren



