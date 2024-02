Betrug – Zeugen gesucht

Ein unbekannter betrog am Freitag, dem 26. Januar, in der Castelforte-Straße in Trier einen 25-Jährigen um mehrere hundert Euro.

Symbolbild Foto: dpa





Der bislang unbekannte Täter sprach den Geschädigten zwischen 18:30 und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz der Subway-Filiale an und fragte, ob dieser für ihn Bargeld geben könne. Der Unbekannte könne kein Bargeld an einem Automaten abheben und würde dem Geschädigten den Betrag umgehend überweisen.

Der Geschädigte kam der Bitte nach und hob an einem nahegelegenen Geldautomaten den gewünschten Betrag ab, den er dem Tatverdächtigen anschließend aushändigte.

Dieser schien die abgesprochene Überweisung sofort über sein Smartphone auszuführen und zeigte dem Geschädigten eine Bestätigung der Zahlung vor.

Im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass der Unbekannte ihn täuschte und kein Geld auf seinem Bankkonto einging.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



– ca. 1,75m groß

– füllige Statur

– kurzes Haar



Er war mit einem Fahrzeug mit vermutlich aus Großbritannien stammendem Kennzeichen unterwegs.



Zeugen die Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell