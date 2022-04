Betrug in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Die beiden Tatverdächtigen sprachen die Geschädigte am späten Vormittag des 30. März in der Fleischstraße, nahe des Hauptmarktes, in russischer Sprache an. Die Frauen behaupteten, die Geschädigte, die selbst auch russisch spricht, sei verhext worden und man müsse ein „Reinigungsritual“ bei ihr durchführen. Zur Durchführung dieses „Rituals“ benötige man Geld und Schmuck, den die Dame im Anschluss zurück erhalte. Nach der Durchführung des „Rituals“ entwendeten die Tatverdächtigen die übergebenen Wertgegenstände.



Die tatverdächtigen Frauen werden wie folgt beschrieben:



Beide Frauen trugen Mund- und Nasenschutz. Tatverdächtige 1: ca. 50 Jahre, korpulent, Wollmütze, ca. 160cm groß, dunkle Bekleidung, gepflegtes Erscheinungsbild Tatverdächtige 2: ca. 45 Jahre, korpulent, Wollmütze, kleiner als die erste Frau, dunkle Bekleidung, gepflegtes Erscheinungsbild



Die Polizei warnt vor dieser Betrugsvariante und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



