Betrüger versenden vermeintliche Gewinnschreiben an Senioren

Ein 86-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Trier erhielt per Post einen an ihn adressierten Brief einer vermeintlichen Lotto-Preiseinreichungsbehörde. Er wurde gebeten einen Gewinncode frei zu rubbeln und in ein Geldfreigabeformular einzutragen. Nach dem Eintragen persönlicher Daten sollte das Formular an eine Anschrift in Irland zurückgesendet werden. Dem Mitteiler wurde ein Hauptgewinn in Millionenhöhe bei der australischen Lotterie Powerball in Aussicht gestellt. Der Mann erkannte frühzeitig den Betrugsversuch. Ein Schaden ist nicht entstanden.



Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps:



– Kontaktieren Sie bei einem Betrugsverdacht umgehend die Polizei

– Geben Sie keine persönlichen Daten preis

– Kontrollieren Sie mehrmals im Monat ihre Kontoauszüge

– Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern

– Zahlen Sie keine Gebühren

– Informieren Sie Bekannte über die Art der Betrugsmasche



