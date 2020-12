Besuch bei der PI Koblenz 1: MdL Pia Schellhammer, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Landtagsfraktion informiert sich vor Ort

Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 13:50 Uhr

Am Dienstag besuchte MdL Pia Schellhammer die Polizeiinspektion Koblenz 1. Der knapp zweistündige Besuch, an dem neben der Leitung der PI 1 und PHK Heß (Dienstgruppenleiter) auch Polizeipräsident Karlheinz Maron teilnahm, war von einem gegenseitigen Austausch geprägt.

Koblenz (ots). Am Dienstag besuchte MdL Pia Schellhammer die Polizeiinspektion Koblenz 1.



Der knapp zweistündige Besuch, an dem neben der Leitung der PI 1 und PHK Heß (Dienstgruppenleiter) auch Polizeipräsident Karlheinz Maron teilnahm, war von einem gegenseitigen Austausch geprägt.



Frau Schellhammer zeigte sich interessiert für die aktuellen Belange der Polizei, wobei auch die regelmäßigen Versammlungslagen und das Arbeiten unter „Coronabedingungen“ Schwerpunktthemen bildeten.



Darüber hinaus wurde über die Ausstattung des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) gesprochen und die Personalsituation kontrovers diskutiert.



Florian Stadtfeld, Leiter der Polizeiinspektion 1, nahm diesen Besuch zum Anlass, einen authentischen Eindruck über die momentanen Aufgabenschwerpunkte und Herausforderungen zu vermitteln, was durch Herrn PP Maron, verbunden mit Erwartungshaltungen gegenüber der Politik, abgerundet wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell