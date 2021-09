Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw – Vallendar, Parkplatz Feisternachtbachtal

Am 15.09.2021 gegen 13:30 Uhr parkte eine 72-jährige Pkw-Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz „Feisternachtbachtal“, welcher sich in der Gemarkung Vallendar entlang der L 309 befindet.

Als die Pkw-Fahrerin nach ihrer Wanderung gegen 16:05 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen war und aus dem Fahrzeuginneren eine rote Sporttasche samt Inhalt fehlte. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die genaue Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Bendorf, Tel.: 02622/94020 oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



