Beschädigungen am jüdischen Friedhof in Dachsenhausen – Polizei sucht Zeugen

Der Friedhof befindet sich abseits in einem Waldgebiet im Bereich der Einmündung von der L333 zur K72.

Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von September 2021 bis April 2022.

Die Polizei fragt: Sind im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht worden hinsichtlich Personen

oder Personengruppen, die sich im dortigen Bereich aufhielten.

Mitteilungen bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter der 02621-9130 oder an die Kriminaldirektion Koblenz unter der 0261-1030.



