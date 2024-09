Berufswunsch Polizist/in? Polizei Boppard gewährt Blick hinter die Kulissen

Anzeige





Dieser findet am Samstag, 12.10.2024 von 09.30 bis ca.13.30 Uhr in der Polizeiinspektion Boppard in der Mainzer Straße 42-44 statt.



Hier wird unter anderem die Gelegenheit gegeben, das vielseitige Aufgabenfeld sowie die Ausrüstung eines Polizeibeamten kennenzulernen und selbst auf Spurensuche zu gehen.



Außerdem werden die Voraussetzungen zum Bewerbungs-und Einstellungsverfahren für ein Hochschulstudium bei der Polizei Rheinland-Pfalz sowie für die Höhere Berufsfachschule der Polizei Rheinland-Pfalz präsentiert.



Nebenbei können sich die Interessenten in Bereichen des Einstellungstests selbst erproben und die tierische Seite der Polizei bestaunen.



Anmeldungen mit persönlichen Daten bitte bis zum 30.09.2024 an: piboppard@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

POK'in Kreuz

Tel.: 06742-8090

E-Mail:piboppard@polizei.rlp.de



