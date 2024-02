Koblenz/Neuwied

Berufsinfotag bei der Polizei Neuwied!

Die Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Neuwied laden am 06.03.2024 um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Dienstgebäude der Polizei Neuwied in der Reckstraße 6 ein.