Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 15:30 Uhr





Per Spezialkran waren zunächst Kräfte der Höhenrettung der Feuerwehr Boppard sowie eine Mitarbeiterin der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) in dem schwierigen Gelände mit einem Transportkorb abgesetzt worden. Der Pflanzenbestand in dem stark verbuschten und abschüssigen Gelände musste durch die Höhenretter zunächst unter Einsatz von Motorsägen ein Stück weit gelichtet werden. Danach wurde mit dem Transportkorb zunächst der eigentliche Ballon geborgen.



Im Anschluss daran konnte dann auch mit dem Spezialkran der Ballonkorb aus dem nahezu alpinen Gelände herausgehoben werden.



Die Bundesstraße 9 sowie die linksrheinische Bahnstrecke, die für die Dauer der Bergung hatten weitgehend komplett gesperrt werden müssen, wurden zwischenzeitlich wieder freigegeben.



Pressesprecher Ulli Sopart: „Wir sind froh, dass alles so problemlos abgelaufen ist. Meinen großen Respekt den Höhenrettern der Feuerwehr Boppard und der Mitarbeiterin der der BFU – das war auf Grund der Umstände sicher für alle kein alltäglicher Einsatz.“



Bei den Ermittlungen, die nach wie vor von der Kriminaldirektion Kob-lenz in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Koblenz geführt werden, gibt es derzeit noch keine neueren Erkenntnisse. Die Verletzten Passagiere des Ballons befinden sich nach wie vor noch in Behandlung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulli Sopart



Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell