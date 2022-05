Bedrohung löst größeren Polizeieinsatz aus

Weil er den gemeinsamen Hund mit in seine Therapieeinrichtung nehmen wollte, hat ein 19-jähriger einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.





Der Beschuldigte suchte am Montag, den 02.05.2022 gegen 12:30 Uhr die Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Koblenz-Güls auf und wollte dort den Hund entgegennehmen. Als dies verweigert wurde, bedrohte der Beschuldigte die Geschädigte mit einer Schreckschusswaffe und versuchte den Hund mit einem Messer zu verletzen. Zudem schlug er mit einem Fleischer-Hackbeil eine Glasscheibe im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses ein und entfernte sich im Anschluss verletzt von der Örtlichkeit.



Die Fahndung verlief negativ. Lediglich die Blutspur des Beschuldigten sorgte für die Auffindung weiterer Beweismittel. Zeugen, die den Beschuldigten wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden: 0261-103-2911.



