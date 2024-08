Koblenz

Bandendiebstahl im Schuhgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Am Mittwoch, dem 14.08.2024 kam es gegen 19.25 Uhr zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl durch fünf männliche Personen in einem Schuhgeschäft in der Löhrstraße in Koblenz.