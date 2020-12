Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 10:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf einer Baustelle „Am Rheinquartier“ zum Diebstahl an einem Bagger.

An diesem wurde die Schaufel abmontiert und entwendet. Bereits vor einigen Tagen wurde an diesem Bagger eine Seitenscheibe eingeschlagen. Wer Auffälligkeiten auf der Baustelle bemerkt sollte unmittelbar Mitteilung an die Polizeiinspektion Lahnstein machen.



