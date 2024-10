Koblenz

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Erledigung Vermisstensache

Bezug: Pressemeldung vom 24.09.2024, 09.39 Uhr Die seit dem 18.09.2024 aus einem Internat in Bad Neuenahr abgängige Shania Rayegani konnte am Dienstagabend in Aschaffenburg wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden.