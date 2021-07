Bad Neuenahr-Ahrweiler: Aktuelles zur Verkehrssituation rund um das Ahrtal

Hierzu gehören aktuell folgende Bereiche:



BAB 61 beidseitig zwischen AK Meckenheim und Türnich

B 9 beidseitig zwischen Bad Breisig und Remagen

B 257 zwischen Altenahr und Adenau

B 266 Bad-Neuenahr in Fahrtrichtung Heimersheim

B 257 Dümpelfeld bis Ahrbrück

L 73 zwischen Insul und Schuld

L 90 Herrschbach bis Kesseling

L 85 Ahrbrück

L 80 Bad-Neuenahr Ahrweiler in Fahrtrichtung Heppenheim

K 56 ab Staffel bis Ahrbrück, sowie die K 15 und 17



Die Polizei bittet dringend darum, dass das betroffene Gebiet weiträumig umfahren wird. Rettungs- und Bergungskräfte sind immer noch im Einsatz.



