Bad Ems/Montabaur – Pressemeldung zum Brand „Haus 4 Türme“ in Bad Ems am 03.07.2024

Im Zusammenhang mit dem Brand des historischen Gebäudes „Haus 4 Türme“ am 03.07.2024 in Bad Ems hat die Kriminalinspektion Montabaur bereits am Mittwoch die Ermittlungen aufgenommen.

Die Brandursachenermittlung gestaltet sich nicht zuletzt aufgrund des Schadensbildes sowie des hohen Schadensausmaßes besonders schwierig. Es werden u.a. Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenssumme im 7-stelligen Bereich liegen.



Die polizeilichen Ermittlungen erstrecken sich in alle Richtungen, derzeit können dazu noch keine weiteren Angaben gemnacht werden.



Zeugen, die Beobachtungen zum Brandgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Montabaur unter Tel.: 02602/9226-0 in Verbindung zu setzen.



