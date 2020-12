Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 17:40 Uhr

Polizeiautobahnstation Montabaur

BAB 3, Gemarkung 56410 Montabaur – Unfallverhütungskontrolle Schwerlastverkehr

Durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Montabaur wurde am heutigen Tage, zwischen 9 und 15 Uhr, eine Sonderkontrolle auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, auf Höhe der Gemarkung 56410 Montabaur durchgeführt.