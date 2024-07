B9, Weißenthurm, Unfall mit Wildschweinrotte

Eine 63-jährige aus der Stadt Andernach befuhr die B9 von Koblenz kommend in Richtung Andernach.

Kurz vor der Abfahrt Andernach-Miesenheim querte eine Rotte Wildschweine, bestehend aus der Muttersau und über ein dutzend Frischlingen, die B9. Hierbei kollidierte die Fahrzeugführerin mit der Rotte. Es wurden vierzehn Frischlinge durch den Aufprall getötet. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die rechte Spur der B9 in Richtung Andernach für ca. 45 min gesperrt.

Die Unfallbeteiligte Frau blieb unverletzt, ihr Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt.

Der Jagdausübungsberechtigte kümmerte sich um die getöteten Schweine.



