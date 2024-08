B9, Mülheim-Kärlich:

Anzeige



Nach seinen Angaben wurde er auf der B9, in Fahrtrichtung Bonn, in Höhe des Industriegebietes, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Tat war gegen 21:20 Uhr.



Aufgrund der Beschreibung des Geschädigten, wurden mehrere Fahrzeuge überprüft. Gegen Mitternacht konnten am Fahrzeug eines 45 – jährigen aus der VGV Weißenthurm, Beschädigungen festgestellt werden, die zum Unfallgeschehen passten. Die Überprüfung des 45- jährigen ergab schnell einen Grund, warum er vermutlich nicht angehalten hatte. Bei einem freiwilligen Alkoholtest wurde ein Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt werden. Allerdings konnte kein Führerschein bei dem Beschuldigten festgestellt werden, er hatte keinen mehr.

Nachdem bei dem Beschuldigten auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, konnte diese wieder nach Hause gehen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 4000 EUR.



