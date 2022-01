B50neu nach Verkehrsunfall kurzfristig gesperrt

Am 03.01.2022, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich auf der B50neu, zwischen Longkamp und der Hochmoselbrücke, ein Verkehrsunfall bei starkem Regen.





Beim Überholen eines Lkws verlor der Fahrer des Pkws die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug heftig in die Mittelschutzplanke ein. Anschließend kam das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde Festgestellt, dass die Insassen keine Verletzungen erlitten haben.

Die Richtungsfahrbahn Wittlich musste kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden. Auf der Gegenfahrbahn war der linke Fahrstreifen wegen Verschmutzung blockiert.

Im Einsatz waren mehrere umliegende Feuerwehren, Ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Wittlich, ein Abschleppunternehmen und zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Schweich.



In diesem Zusammenhang erfolgt der dringende Hinweis auf ein besonnenes Fahrverhalten bei starkem Niederschlag wegen der Gefahren von Aquaplaning.



