Autotransporter und Langholztransport viel zu schwer durch die Eifel unterwegs

Anzeige

Dabei wurden von den Beamten ein Autotransporter und ein Langholztransport völlig überladen gestoppt.

In den frühen Morgenstunden wurde von den Beamten dabei zunächst im Bereich Mehren ein mit Fichtenholz beladener Langholztransport gestoppt, welcher bei einer Verwiegung mittels polizeieigener Radlastwaage ein Gesamtgewicht von 59,5 Tonnen hatte und somit mehr als 19,5t zu viel geladen und war über 46% überladen. Erlaubt waren für den Holztransport lediglich 40 Tonnen.

Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt und nachdem der Fahrer die Hälfte der geladenen Fichtenstämme abgeladen hatte und er eine gültige Ausnahmegenehmigung für den Transport vorweisen konnte, wieder gestattet.

Dem Fahrer dürfte ein erhöhtes Bußgeld drohen, da dieser Ende 2023 schon einmal von den Beamten mit über 51 Tonnen Gesamtgewicht festgestellt worden war. Gegen das Unternehmen wird ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.

Im weiteren Verlauf der Kontrollen wurde im Verlaufe des Morgens ein völlig überladener Autotransporter gestoppt, dessen erster äußerlicher Gesamteindruck schon nichts Gutes erahnen ließ. Zudem konnte man, auch der Fahrer bei Fahrtantritt, bei der Betrachtung der mitgeführten Unterlagen erkennen, dass der Autotransport überladen sein dürfte. Der Transporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500Kg hatte einen Van geladen und war auf dem Weg von Rüsselsheim nach Hordai in Frankreich. Bei einer Verwiegung auf einer nahegelegenen Waage wurde ein Gesamtgewicht von 4.700Kg festgestellt, so dass der Autotransporter um über 33% überladen war.

Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und erst gestattet, nachdem der Fahrer den gebrauchten Van an geeigneter Örtlichkeit abgeladen hatte. Der Van wurde im Laufe des Tages mit einem geeignetem Fzg abholt und weiter nach Frankreich transportiert.

Auch diesem Fahrer dürfte aufgrund der Gesamtumstände ein erhörtes Bußgeld drohen. Gegen das Unternehmen wurde auch hier ein Verfahren eingeleitet, wonach der frachterlös eingezogen werden kann.

Die schon des Öfteren angekündigten Kontrollen hinsichtlich Überladung werden in naher Zukunft weiter fortgeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

ZVD Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

E-Mail: pdwittlich.zvd.skt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell