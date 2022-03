Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

In der Nacht von Freitag, 12.03. auf Samstag, 13.03.2022, fiel den Polizeibeamten im Stadtgebiet Koblenz ein Fahrzeugführer durch auffällige Fahrweise auf.

Koblenz (ots).



In der Nacht von Freitag, 12.03., auf Samstag, 13.03.2022, fiel den Polizeibeamten im Stadtgebiet Koblenz ein Fahrzeugführer durch auffällige Fahrweise auf. Aufgrund dessen sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten sich dafür hinter den PKW platzierten, fuhr der Audi mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Sofort wurde die Verfolgung aufgenommen. Der Fahrer des Audi missachtete mehrere rote Ampeln und setzte seine Flucht mit durchgehend überhöhter Geschwindigkeit fort.

Im weiteren Verlauf hielt der Fahrer an, stieg aus dem Fahrzeug und wurde sofort von den Einsatzkräften gefesselt. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.



Der Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt, entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



