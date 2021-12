Lahnstein

Auto mit Tannenbaum beschädigt und abgehauen

Am gestrigen Tag wurde bei der Polizei in Koblenz eine Unfallflucht angezeigt, die sich am Dienstag, 21.12.2021 zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Globus-Parkplatz, direkt an der Brückenstraße in Lahnstein ereignete.