Koblenz

Auto landet aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Graben

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 07.03.2022 in der August-Horch-Straße in Koblenz. Hier geriet ein Autofahrer – offensichtlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit – ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.