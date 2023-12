Auto in Leisel angezündet

Die Polizei erfuhr am Sonntag, 26. November, gegen 18:45 Uhr von einem Autobrand in Leisel in der Verbandsgemeinde Birkenfeld.

Durch das rasche Eingreifen der Anwohner und der alarmierten Feuerwehr konnte der Brand zwar schnell gelöscht werden, das Fahrzeug ist nun ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Die Schadenssumme liegt bei etwa 5000 EUR. Es waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Leisel und Siesbach im Einsatz. Bei den Brandermittlungen durch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein konnte zwischenzeitlich zweifelsfrei festgestellt werden, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.



Der blaue Ford Coupe stand zur Tatzeit geparkt am rechten Fahrbahnrand in der Hofstraße von Leisel, in Richtung Ortsmitte. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe:



Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.



