Auto am Promilleweg beschädigt

Im Zeitraum von 26. Mai bis 23. Juni beschädigten unbekannte Täter ein Auto schwer, das an einem Waldgrundstück am sogenannten „Promilleweg“ zwischen Trier-Euren und Zewen abgestellt war.

Die Täter brachen offenbar in das Gartenhaus auf dem Grundstück ein, entwendeten daraus Werkzeug und beschädigten den schwarzen Audi damit rundum. Aus dem Auto entwendet wurden Radio und Batterie, weitere Gegenstände lagen in der Nähe verstreut.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



