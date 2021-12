Auseinandersetzung in Koblenzer Diskothek

In der Nacht zum Sonntag, 07.11.2021 kam es gegen 02.00 Uhr zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Agostea.





Diese ereignete sich im Bereich der Behindertentoiletten am Durchgang zur Tanzfläche „Mainhall“.



Laut bisherigen Erkenntnissen waren etwa fünf Personen beteiligt. Es kam auch zum Wurf einer Glasflasche. Hierbei wurden neben dem Geschädigten noch weitere unbeteiligte Personen durch Glassplitter verletzt.



Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.



