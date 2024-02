Auseinandersetzung in Idar-Oberstein – Versuchtes Tötungsdelikt

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa



Bei dieser Auseinandersetzung wurde ein 21-Jähriger, vermutlich durch ein Messer, schwerverletzt.



Gegen 23:35 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Idar-Oberstein eine Auseinandersetzung auf dem Europaplatz. Beim Eintreffen der Polizei konnten jedoch keine Personen mehr an der Örtlichkeit angetroffen oder Hinweise auf eine Auseinandersetzung festgestellt werden.



Am Samstagnachmittag, dem 3. Februar, zeigten Angehörige des Geschädigten die Tat bei der Polizei an.

Der 21-jährige Geschädigte wurde am Freitagabend mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch Zeugen in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich weiterhin in Behandlung.



Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente gegen einen in Frankreich lebenden, sich aber derzeit in Idar-Oberstein aufhaltenden, 23-Jährigen.

Dieser wurde am Samstagabend vorläufig Festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in den Morgenstunden entlassen.

Die Ermittlungen, die wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes geführt werden, dauern derzeit an.



Am frühen Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, bedrohten mehrere Personen den 23-jährigen Tatverdächtigen in der Hauptstraße in Idar-Oberstein, nachdem dieser die Polizeidienststelle verließ.

Auch hier ermittelt nun die Polizei.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, oder die Auseinandersetzung auf dem Europaplatz oder die Bedrohung in der Hauptstraße beobachtet haben, sich unter 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier oder unter 06781/5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



