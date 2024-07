Trier

Auseinandersetzung im Parkhaus des BKT – Zeugen gesucht!

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, kam es im Parkhaus des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in der Nordallee in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.