Aufzug für Demokratie und gegen Faschismus in der Koblenzer Innenstadt

Am heutigen Samstagmittag zwischen 10:30 und 14:30 Uhr fanden in der Koblenzer Innenstadt zwei Versammlungen zu dem Thema „Für Demokratie gegen Faschismus“ statt.

An der Kundgebung auf dem Münzplatz gegen 11:00 Uhr nahmen nach gemeinsamer Schätzung zwischen dem Veranstalter und der Polizei ca. 5000 Menschen teil. Diese wurde planmäßig gegen 13:00 Uhr beendet.

Im Anschluss nahmen noch ca. 2000 Personen an einem Aufzug durch die Koblenzer Innenstadt teil. Im Rahmen dieses Aufzuges kam es auf dem Reichenspergerplatz und zum Abschluss auf dem Jesuitenplatz noch zu 2 stationären Kundgebungen. Gegen 14:30 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Die überschneidenden Veranstaltungen verliefen durchweg störungsfrei und friedlich. Eine polizeiliche Begleitung fand mit geringer Kräfteanzahl statt.



