Auftreten von falschen Polizeibeamten im Bereich des Dienstgebietes der Polizei Andernach

Andernach (ots).



Seit dem Morgen, des 09.03.2022, häufen sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach wieder Anrufe von s.g. falschen Polizeibeamten. Die Geschädigten erhalten einen Anruf von einem Familienmitglied, welches angeblich einen tödlichen Unfall verursachte. Im Weiteren wird das Gespräch von einem angeblichen Polizeibeamten übernommen.

Die Polizei arbeitet so nicht. Es handelt sich um betrügerische Anrufe, die nur ihr Vermögen zum Ziel haben.

Bitte reagieren Sie nicht darauf.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell