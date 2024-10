Koblenz

Auffinden gefährlicher Hundeköder in Koblenz-Metternich

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

Am Freitag, den 18.10.2024, gegen 15:20 Uhr, wurden durch eine Spaziergängerin auf einer Wiese in der Nähe des Spielplatzes am Pollenfeldweg in Koblenz (Stadtteil Metternich) mehrere „Hundeleckerlis“ gefunden, in welche spitzer Draht eingearbeitet wurde.