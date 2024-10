Aufbau der Stützen der Hochwasserwand in den Stadtteilen Lützel und Neuendorf – Hinweis an Bewohner und Verkehrsteilnehmer

Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz in Koblenz teilt die Feuerwehr Koblenz folgendes mit: Am Samstag, den 26.10.2024 werden die Stützen der Hochwasserwand aufgestellt.

Nach den positiven Erfahrungen der letzten Jahre, bleiben die Stützen über die „Hochwasser-Risikomonate“ bis etwa April 2025 stehen. Hintergrund dazu ist, dass durch diese Maßnahme ein großer zeitlicher Druck im Falle eines Aufbaus der Schutzanlage von den Einsatzkräften genommen wird. Da die Stützenzwischenräume nicht gefüllt werden, bleiben alle Sichtachsen unberührt. Die Anwohner und Besucher werden gebeten die Parkverbote, die in dem betroffenen Bereich ab Samstag 06:30 Uhr gelten, zu beachten, damit ein reibungsloser Aufbau erfolgen kann.

